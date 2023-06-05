Подмосковье 05 июня 2023, 11:50 Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье на этой неделе Комитет лесного хозяйства МО

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Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье на текущей неделе. Жителей призывают не нарушать правила безопасности.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, на минувших выходных в Подмосковье не выявили ни одного лесного пожара. При этом система СОУЛП зафиксировала 38 опасных объектов.

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По словам Филимонова, на этой неделе в регионе ожидают второй класс пожарной опасности. При обнаружении возгорания жителей просят сообщить по номеру 8-800-100-94-00 или 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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