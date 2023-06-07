Подмосковье 07 июня 2023, 13:10 Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье на 7 июня Комитет лесного хозяйства МО

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В Московской области 7 июня спрогнозировали второй класс пожарной опасности. В ближайшие дни воздух в Подмосковье прогреется до +23 — +25 градусов, осадков не ожидается.

В минувшие сутки на землях лесного фонда Московской области возгорания не зафиксировали. На 8 и 9 июня на большей части Подмосковья спрогнозировали третий класс пожарной опасности, а в Шатурском лесничестве — четвертый класс.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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