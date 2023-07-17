Подмосковье 17 июля 2023, 14:13 Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье на 17 и 18 июля Комитет лесного хозяйства МО

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На большей части Московской области 17 и 18 июля спрогнозировали второй класс пожарной опасности. В Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — третий класс. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

За 14 июля в Подмосковье зафиксировали один пожар — в Бородинском лесничестве. Возгорание ликвидировали в день обнаружения.

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Сегодня и завтра в Подмосковье температура воздуха прогреется до 27 градусов тепла, местами возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания жителей Подмосковья просят сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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