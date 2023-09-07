07 сентября 2023, 11:23
Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 9 сентября
До конца недели в Подмосковье сохранится второй класс пожарной опасности. Местами риски снизятся до первого класса.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с 7 по 9 сентября на большей части территории региона ожидают второй класс пожарной опасности, при этом в некоторых лесничествах установится первый.
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Погода в эти дни начнет меняться, днем температура не будет подниматься выше 19 градусов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Лесные пожары
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