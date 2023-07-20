Подмосковье 20 июля 2023, 10:15 Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 22 июля Комитет лесного хозяйства МО

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На большей части Московской области 20 июля ожидается второй класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Егорьевском, Клинском и Шатурском лесничествах — первый класс. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

Отмечается, что 19 июля в лесах Подмосковья возгораний не обнаружили. На 21 и 22 июля на всей территории Московской области спрогнозировали второй класс пожарной опасности.

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Сегодня и до конца недели в регионе ожидается переменная облачность, температура прогреется до +20 градусов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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