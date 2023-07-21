Подмосковье 21 июля 2023, 09:48 Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья на выходных Комитет лесного хозяйства МО

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В субботу и воскресенье на большей части территории Подмосковья ожидается второй класс пожарной опасности. Исключением станут несколько лесничеств, где ожидается еще более спокойная обстановка, характерная для первого класса пожарной опасности.

Первый класс пожарной опасности прогнозируют для Волоколамского, Егорьевского, Ступинского и Шатурского лесничеств.

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До конца недели погода в Подмосковье не изменится. Это переменная облачность и температура воздуха 20-22 градуса. В воскресенье возможны локальные грозы и кратковременные дожди.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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