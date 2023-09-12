Подмосковье 12 сентября 2023, 14:34 Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 14 сентября Комитет лесного хозяйства МО

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С 12 по 14 сентября на большей части Московской области спрогнозировали второй класс пожарной опасности. В Дмитровском лесничестве — третий класс, в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском, Луховицком и Орехово-Зуевском лесничествах — первый.

Сегодня и в ближайшие два дня воздух в Московской области прогреется до 18-20 градусов тепла. Днем будет пасмурно, осадков не ожидается.

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За 11 сентября в лесах Подмосковья пожаров не зафиксировали. В случае обнаружения возгорания жителей региона просят незамедлительно сообщать о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

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