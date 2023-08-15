Подмосковье 15 августа 2023, 12:48 Второй класс пожарной опасности будет действовать в Подмосковье до 16 августа Комитет лесного хозяйства Московской области

Читать 360tv в

На большей части Московской области 15 и 16 августа спрогнозировали второй класс пожарной опасности, в Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — третий класс, в Истринском и Клинском — первый.

Сегодня воздух прогреется до 21 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 15-16 градусов тепла. Синоптики обещают безоблачную погоду, осадков не ожидается.

Реклама

В случае обнаружения возгорания жителей Подмосковья просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».