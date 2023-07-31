Подмосковье 31 июля 2023, 11:19 Второй и третий классы пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 3 августа Комитет лесного хозяйства МО

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В минувшие выходные в лесах Подмосковья не выявили ни одного пожара. В понедельник и вторник в регионе ожидают второй класс пожарной опасности. При этом в Бородинском лесничестве сохранится первый класс.

В среду, 2 августа, на большей части территории Подмосковья спрогнозировали третий класс пожарной опасности, второй — в Ступинском лесничестве.

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В ближайшие дни в Подмосковье будет солнечно и без осадков. Температура воздуха поднимется до 27 градусов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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