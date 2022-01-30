Второй форум «Курсом лидера» провело отделение «Молодой Гвардии» в Котельниках

Московское областное отделение общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» провело второй из двенадцати запланированных образовательных форумов «Курсом лидера» для молодежи. Основные направления мероприятия — волонтерство, медиа и проектирование. Как итог — создание социальных проектов и помощь в их реализации.

Мероприятие состоялось 29 января в городском округе Котельники, на базе пространства «Культура на высоте» в торговом центре «Мега Белая дача». В нем участвовали более 150 человек. Помощь в организации форума оказали Главное управление социальных коммуникаций Московской области, Фонд президентских грантов и местная администрация.

Регистрация на мероприятие проводится через сайт kursomlidera50.ru. По итогам форума «Молодая гвардия» получает новые идеи, проекты и лица, а молодежь — возможность претворить в жизнь свои идеи, приобрести полезные знания и навыки.

«Среди участников — те, кто хочет стать блогерами, научиться вести социальные сети. Особое направление — волонтерство, которое объединяет разные возрасты и профессии. Люди хотят помогать, и это здорово», — сказал депутат Госдумы, руководитель областного отделения МГЕР Александр Толмачев.

На форуме мы рассказали, какую поддержку получают волонтеры, как сформировать команду и повысить мотивацию, куда добровольцам направить силу и энергию.

Форумы «Курсом лидера» проходят результативно. Например, по итогам первого такого мероприятия, которое состоялось в городском округе Орехово-Зуево, отобран социальный проект, разработанный сельским учителем, по проведению в его школе чемпионата по робототехнике. В будущем есть планы сделать его общеокружным и общеобластным.

«Мы нашли спонсоров и партнеров, среди которых депутат Московской областной думы Максим Коркин. Ждем это мероприятие, и волонтеры, которые тоже обучились на площадке „Курсом лидера“, помогут в его проведении, а медийщики осветят это событие», — подчеркнул Александр Толмачев.

По его словам, есть и более масштабные проекты, которые областное отделение МГЕР будет сопровождать и поможет реализовать на уровне Московской области, заручиться грантовой поддержкой.

Гостем форума стал депутат Государственной Думы Роман Терюшков. Он пожелал ребятам быть целеустремленными, не останавливаться на достигнутых результатах и как можно больше внимания уделять самореализации и развитию. Депутат также отметил, что подобное мероприятие — это возможность обмениваться опытом, общаться с интересными спикерами.

Он добавил, что многие ребята участвуют в добровольческих проектах, помогают врачам и людям, которые находятся на самоизоляции.

«Поэтому я всегда готов им помогать и советом, и в трудоустройстве, делиться опытом, чтобы в ближайшем будущем они готовы были прийти работать и в местные администрации, и в органы региональной и федеральной власти, чтобы менять жизнь вокруг себя», — отметил Роман Терюшков.

По словам главы городского округа Котельники Сергея Жигалкина, который был спикером на форуме, «Молодая Гвардия Единой России» является кадровым резервом для действующих политиков. Также глава поблагодарил команду МГЕР за неравнодушие и волонтерскую помощь жителям Подмосковья.

Жигалкин отметил, что форум дает возможность создавать и продвигать социально значимые инициативы, обмениваться опытом, общаться. Он пожелал участникам успехов, интересных программ и их реализации.

Помимо ребят из Котельников, участниками форума стала молодежь из Люберец, Дзержинского, Жуковского, Реутова, Наро-Фоминска, Раменского и Бронниц. Всего более 150 участников.

Спикерами второго форума «Курсом лидера» стали специалист отдела грантовой поддержки Федерального агентства по делам молодежи Наталья Меринова, специалист музея Победы Андрей Жариков, бизнес-тренер Елена Аношина и другие.

Остальные форумы «Курсом лидера» рассчитывают провести в 2022 году.