Подмосковье 19 июля 2023, 15:05 Второй этаж лицея в Дедовске отремонтируют к сентябрю Телеканал «360»

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Второй этаж лицея в Дедовске отремонтируют к началу учебного года. Отделочные работы начнутся в классах и актовом зале на следующей неделе. Годом ранее там уже обновили третий этаж.

Лицей в Дедовске построили в 1980 году, и с тех пор здание не ремонтировалось. Работы начались только в 2022 году.

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«В этом году <…> будет отремонтировано 20 учебных классов, рекреации, помещения для отдыха, актовый зал, подсобные помещения. К началу учебного года мы получим комфортный и обновленный второй этаж. И для лицея это очень важно, ведь учебное заведение является площадкой для проведения государственного экзамена и площадкой для проведения регионального этапа Всероссийский олимпиады школьников», — рассказала директор лицея Татьяна Гришина.

Сейчас в здании проводятся демонтажные работы: сняли краску со стен и напольное покрытие, готовится основание для устройства стяжки.

«Со следующей недели приступаем к отделочным работам — штукатурке и шпаклевке стен. Сейчас у нас все работы идут согласно графику», — уточнил представитель подрядной организации Сергей Павлинов.

Этим летом текущие и косметические ремонты пройдут практически во всех образовательных учреждениях городского округа Истра. Например, отремонтируют старое здание школы № 3, обновят асфальт во дворе и фасад младшего корпуса Истринского лицея, заменят кровлю в школе № 1 и проведут текущий ремонт начальной школы в Дедовске. Все работы в учебных заведениях завершат к 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году педагоги региона поставили рекорд. Так, 84 учителя из разных округов смогли подготовить два и более выпускника, получивших высшие баллы на ЕГЭ.

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