18 августа 2023, 14:54
Второй этаж лицея в Дедовске отремонтируют к сентябрю
Ремонт в лицее города Дедовска завершится к началу учебного года. Там обновят 20 классов, актовый зал и рекреации.
Во время ремонта в лицее заменят техническое оснащение, переоборудуют систему видеонаблюдения для трансляции на ЕГЭ, установят новую компьютерную технику в пункте сдачи экзамена. Это необходимо, так как школа является федеральной площадкой проведения ЕГЭ и региональной площадкой Всероссийской олимпиады школьников.
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«По окончании ремонта будет закуплена мебель, так что дети пойдут учиться в обновленные классные комнаты», — отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
Напомним, в прошлом году отремонтировали третий этаж лицея.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 30 новых школ откроются в регионе к осени.
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