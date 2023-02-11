Подмосковье 11 февраля 2023, 19:23 Второй этаж КДЦ «Часцовский» в Одинцове капитально отремонтировали

Читать 360tv в

В культурно-досуговом центре «Часцовский» в Одинцове завершился капремонт второго этажа. В здании обновили кабинет изобразительного искусства, зрительный зал и установили интерактивное оборудование.

В центре занимаются порядка 250 детей. Теперь у них будет свой хореографический зал, театральная мастерская и собственная студия звукозаписи.

Реклама

В этом году в учреждение привезут новую мебель. В ближайшем будущем планируется реставрация фасада здания. Также в центре хотят оборудовать библиотеку и холл.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».