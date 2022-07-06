Второй этаж филиала центра по профилактике и борьбе со СПИДом начали строить в Котельниках

В Котельниках приступили к строительству второго этажа филиала центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Он появится в микрорайоне Силикат в 2023 году.

В профиль работы филиала в том числе включат инфекционные заболевания, уточнили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте 40 рабочих и две единицы техники. Ведутся работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций второго этажа, устройство инженерных коммуникаций», — уточнили в ведомстве.

Принимать в центре будут как взрослых, так и детей. Он рассчитан на 360 посещений в смену.

Строительство филиала ведут в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Ввести новый объект здравоохранения в эксплуатацию планируют в 2023 году.