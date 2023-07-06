Подмосковье 06 июля 2023, 23:12 Второй этап записи детей в первый класс стартовал в Подмосковье Фото: Министерство образования Московской области

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В Подмосковье запустили вторую волну записи детей в первый класс, сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области. Также открыли прием заявлений в учебные заведения не по месту регистрации, но с условием наличия свободных мест, рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Прием заявок открыт до 5 сентября. Для удобства родителей оригиналы документов в школу приносить не нужно, все документы будут проверяться удаленно», — добавила заместитель главы региона.

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Также Каклюгина напомнила, что для записи ребенка в школу граждане могут воспользоваться через подмосковный портал Госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой жизни школы в Можайске. Преображение завершилось на 99%: уже отремонтировали фасад, кровлю, отделку. Школу № 2 впервые масштабно обновили с 1965 года.

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