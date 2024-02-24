Подмосковье 24 февраля 2024, 20:41 Второй этап XIII Международного театрального фестиваля «Поделись своими крыльями» прошел в Балашихе Источник фото: Елизавета Приймак

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Второй этап XIII Международного фестиваля-конкурса «Театральные ассамблеи» прошел в Балашихе. В творческих соревнованиях «Поделись своими крыльями» принимали участие студенты любительских театральных студий.

В этом году на конкурс приехали ребята из Узбекистана, Вьетнама, Перу, Руанды, Нигерии и Латинской Америки.

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По словам студентки из Вьетнама Ву Тхи Хоай, которая учится на филологическом факультете РУДН и мечтает стать переводчиком, ее команда участвовала в состязаниях третий раз. Они исполнили традиционный вьетнамский танец, который рассказывает о женском желании быть любимой.

«В нашем ансамбле более 20 человек. Но они студенты и сейчас учатся, поэтому сегодня в группе всего восемь девушек, они самые красивые, самые талантливые. Этот танец занимает особое место в нашей истории и культуре», — рассказала Хоай.

Первый этап конкурса прошел 9 февраля, победителям уже вручили награды.

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