Подмосковье 14 июня 2023, 10:27 Второй этап всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Подмосковье 23 июня Фото: Министерство социального развития Московской области / Министерство социального развития Московской области

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Второй этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в Подмосковье 23 июня. В этот раз мероприятие пройдет на 23 площадках региона. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Две флагманские площадки будут находиться в Подольске и Ногинске. Отмечается, что в топ-10 предприятий, которые представят вакансии на ярмарке, вошли фермерское хозяйство Олега Сироты, «Ногинский комбинат строительных смесей», «Вкусно — и точка» и другие.

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«В апреле, когда проходил первый этап, в ярмарке трудоустройства „Работа в России. Время возможностей“ приняли участие более 7,5 тысячи человек. Второй этап в дополнение к традиционному очному формату предполагает онлайн-формат», — рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

На ярмарке соискателям расскажут о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что население Московской области растет. По словам главы региона, сейчас в Подмосковье зарегистрированы 10 миллионов человек.

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