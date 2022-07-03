Второй этап велопробега «Мы вместе» прошел в Солнечногорске

Актив и сторонники Солнечногорского отделения партии «Единая Россия» приняли участие во втором этапе велопробега «Мы вместе». В рамках партийного проекта «Историческая память» его организовал штаб депутатов 120-го округа в поддержку специальной военной операции на Украине.

Колонна стартовала из Клина. В велопробеге приняли участие депутат Московской областной думы Сергей Сретинский, руководитель фракции «Единая Россия» городского округа Солнечногорск Артем Жаров, актив и сторонники местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Солнечногорск, молодогвардейцы, волонтеры и неравнодушные жители Клина и Солнечногорска. Возглавил колонну инициатор велопробега депутат Государственной думы Сергей Колунов.

Участники очередного этапа гонки преодолели два броска по четыре километра. Они посетили памятные места и возложили цветы к памятникам и братским захоронениям времен Великой Отечественной войны. Завершили пробег у мемориального комплекса в деревне Стегачево городского округа Солнечногорск.

«Вдоволь пообщались, поняли, что все мы вместе и мы за наших! Почтили память погибших героев Великой Отечественной войны, возложили цветы у подножия памятников. Завтра — завершающий день велопробега в поддержку спецоперации. И у всех желающих есть возможность принять в нем участие», — рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

«Россия не начинает войн, Россия их заканчивает. Много было испытаний у нас, но на защиту своей Родины всегда встают наши парни и девчонки. Будем помнить, уважать и гордиться! Спасибо за мирное небо над головой», — подчеркнул депутат областной думы Сергей Сретинский.

Секретарь Солнечногорского отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Солнечногорск Виктор Родионов рассказал, что гордится тем, что Солнечногорск стал частью такого знакового мероприятия.

«Мы не только поддерживаем наших солдат и офицеров, которые сейчас выполняют свой долг за пределами Родины, но и говорим всем, что в современном мире нет места нацизму. На маршруте велопробега — памятные места, мемориалы, места боевой славы. Мы отдаем дань памяти наших героев и говорим нашим освободителям спасибо за мирное небо! Благодарю всех, кто не остался в стороне и принимает участие в велопараде», — отметил Родионов.

«Подвиг тех, кто сражался ради будущих поколений, забвению не подлежит. Наша святая обязанность — сохранять и передавать из поколения в поколение правду о самой страшной войне XX века, о мужестве и беззаветном служении своей Родине наших дедов и прадедов, о великом подвиге народа. Они сражались не ради славы, они сражались ради счастливого будущего без войны. Сегодня фашизм вновь поднимает голову. И мы, внуки победителей, не можем этого позволить. Спасибо всем, кто сейчас защищает нашу страну, нашу свободу», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Солнечногорск Артем Жаров.