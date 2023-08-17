Подмосковье 17 августа 2023, 14:48 Второй этап строительства технопарка «Северный» начался в Подольске Телеканал «360»

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Строительство второй очереди технопарка «Северный» началось в Подольске. Вскоре на Рощинской улице возведут четыре административно-бытовых корпуса «Русской кабельной компании». Новое предприятие создаст более 250 рабочих мест.

Недавно прошла закладка первого камня в основание одного из будущих зданий. От имени главы городского округа Подольск Дмитрия Жарикова коллектив поздравил его заместитель Иван Шляхтин. Директору компании вручили награду за заслуги перед Московской областью 3-ей степени и благодарность от руководства муниципалитета.

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«Через два-четыре года здесь, на этой площадке, будет трудиться от 1,5 до 2 тысяч человек. При этом все здания отвечают всем современным, дизайнерским и технологическим требованиям», — отметил генеральный директор «Российской кабельной компании» Сергей Круглов.

Производству в этом году исполняется 17 лет, 10 их них компания работает в Подольске. Сегодня там трудятся 750 человек.

В этом году предприятие также отремонтировало помещения Московского областного колледжа информационных технологий, где вскоре начнут готовить профильных специалистов.

«С этого года в колледже будут обучаться и специалисты по кабельной и конденсаторной технике. То есть те специалисты, которые востребованы. На рынке нашего города более семи предприятий», — рассказал Сергей Круглов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что обновленный медицинский колледж в Дмитрове откроют к сентябрю.

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