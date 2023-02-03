Подмосковье 03 февраля 2023, 10:54 Второй этап строительства Северного обхода Лобни завершится в 2024 году

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Строители приступили к устройству насыпи земляного полотна на путепроводе через Дмитровское шоссе в Лобне. Протяженность сооружения составит 120 метров.

Работы на объекте ведутся по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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«На подходах к путепроводу в Лобне устраивают земляное полотно, работы выполнены уже на 40%. Также начали реконструкцию участка Дмитровского шоссе протяженностью порядка километра — разбирают старое покрытие и устраивают основание новой дорожной одежды», — сообщил министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

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К устройству гидроизоляции на путепроводе приступят с наступлением устойчивой теплой погоды. Таким образом, развязку протяженностью более двух километров достроят к концу 2023 года.

Также ведутся работы на съезде эстакадного типа в сторону аэропорта Шереметьево. Протяженность дорожного участка превышает километр. На данном этапе строители устанавливают опоры и подпорные стены искусственного сооружения. К возведению транспортной развязки на Рогачевском шоссе приступят во втором квартале 2023 года. Строительство второго этапа Северного обхода Лобни завершится, по предварительным данным, в конце 2024 года.

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