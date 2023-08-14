Подмосковье 14 августа 2023, 10:01 Второй этап шахматного турнира за кубок Карякина собрал 250 участников в Подмосковье Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Читать 360tv в

Победителей второго этапа кубка Сергея Карякина по шахматам определили в Подмосковье. Соревнования прошли в парке «Елочки» в Домодедове 13 августа. В них приняли участие около 250 человек.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, самому юному участнику турнира было пять лет, самому взрослому — 85.

Реклама

«Здесь можно увидеть игроков самого разного возраста — от совсем юных шахматистов до любителей почтенного возраста. Безусловно, турнир будет продолжаться как важная шахматная традиция Московской области», — сказал глава ведомства Дмитрий Абаренов.

На площадке организовали трансляцию шахматных партий на больших экранах, а также онлайн-матчи с использованием беспроводных электронных досок. Ведущим мероприятия стал комментатор и международный гроссмейстер Сергей Шипов.

По словам президента Федерации шахмат Подмосковья, международного гроссмейстера Сергея Карякина, в будущем турнир планируют расширить.

«С победителями мы по традиции встречаемся в рамках сеанса одновременной игры. Мне всегда интересно проверить их уровень, знания и опыт. Специально в играх я не поддаюсь, но с особо талантливыми шахматистами свожу партию в ничью, чтобы поддержать их», — сказал он.

Победители турнира получили возможность принять участие в сеансе одновременной игры с гроссмейстером.

Третий этап соревнований пройдет 3 сентября в усадьбе Гребнево в Щелкове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».