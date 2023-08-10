10 августа 2023, 17:13
Второй этап шахматного турнира за кубок Карякина пройдет в Домодедове
Второй этап кубка президента Федерации шахмат Московской области, международного гроссмейстера Сергея Карякина состоится 13 августа. Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, соревнования пройдут в парке «Елочки» в Домодедове, принять участие могут все желающие любых возрастов.
На площадке турнира организуют трансляцию шахматных партий на больших экранах и онлайн-матчи с использованием беспроводных электронных досок. Проведет мероприятие известный спортивный комментатор Сергей Шилов.
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Первый этап прошел в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове, свои силы попробовали около 150 человек, в том числе и дети из новых регионов России. Заключительная часть соревнований пройдет 3 сентября в усадьбе «Гребнево» в Щелкове.
Кубок Сергея Карякина по шахматам проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Турнир объединяет на одной площадке любителей, профессиональных шахматистов и звезд с мировым именем.
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Спортсмены
Город Домодедово
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