Подмосковье 05 апреля 2024, 20:34 Второй этап реконструкции станции «Железнодорожная» в Балашихе завершат в 2025 году Фото: Минтранс МО

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Станцию Железнодорожная четвертого диаметра перестраивают в Балашихе. На днях начался второй этап масштабных работ, которые завершат в 2025 году.

Строители демонтирую старую платформу № 4, возводят надфундаментную часть, обустраивают площадку и бурят сваи под фундамент северного вестибюля. Во второй этап реконструкции станции Железнодорожная входит обновление двух платформ и проходы к ним из павильона.

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После полной реконструкции на станции будет работать четыре платформы, вдоль каждой будут навесы на всю длину. Также самый большой на Московском центральном диаметре мост-конкорс. На вокзале появится 15 эскалаторов и семь лифтов.

Первый этап стройки станции четвертого диаметра завершили в сентябре 2023 года. Сделали две платформы с навесами, построили южный павильон, где функционируют свыше 40 турникетов, 10 эскалаторов и четыре лифта. Благоустроили территорию возле вокзала.

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