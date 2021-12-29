Второй этап реконструкции Путилковского шоссе в Подмосковье начнется в 2022 году

Путилковское шоссе в Красногорске ждет следующий этап реконструкции. Первый завершили в конце 2020 года. Тогда проезжую часть расширили до четырех полос и обустроили тротуары, велодорожки.

Теперь впереди новая волна реконструкции — к ней приступят в третьем квартале 2022-го. Работу проведут по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги».

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик подчеркнул, что работу выполнят в максимально сжатые сроки.

Реализация второго этапа реконструкции стала возможна благодаря федеральной поддержке, объем которой — три миллиарда рублей Алексей Гержик.

Благодаря второму этапу построят четырехполосный тоннель и подземный переход. Реконструкция улучшит транспортную доступность более чем для 80 тысяч жителей микрорайона, включая строящийся жилой комплекс «Большое Путилково».

Она обеспечит дополнительную связь с Пятницким шоссе и беспрепятственный выезд на МКАД в двух уровнях.