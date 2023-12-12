Подмосковье 12 декабря 2023, 17:43 Второй этап реконструкции Путилковского шоссе в Красногорске завершится в конце 2024 года Минтранс Подмосковья

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В Красногорске продолжается строительство тоннеля на примыкании проезда № 6411 к Путилковскому шоссе. Сейчас объект готов на 25%. Работы проводят в рамках второго этапа реконструкции Путилковского шоссе, которую завершат к концу 2024 года, сообщили в Минтрансе Московской области.

«В настоящий момент продолжается устройство ограждающих конструкций котлована тоннеля с помощью бурокасательных свай. Всего предстоит провести устройство 652 свай, сейчас выполнено устройство 478 свай — 85% от общего количества», — сообщил зампред правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Тоннель длиной 500 метров обеспечит связь с Пятницким шоссе с МКАД в двух уровнях. Это поможет 100 тысячам жителей микрорайона Путилково. Первый этап реконструкции шоссе завершили в конце 2020 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с обращениями жителей Московской области, поступающими на работу общественного транспорта.

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