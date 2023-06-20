Подмосковье 20 июня 2023, 15:47 Второй этап обработки лесов от борщевика начался в Подмосковье Комитет лесного хозяйства МО

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В лесах Подмосковья продолжаются работы по борьбе с борщевиком Сосновского. Сейчас стартовал второй этап, который продлится до второй декады июля. Об этом сообщили в Комлесхозе Московской области.

«В рамках первого этапа по уничтожению опасного сорняка было обработано свыше 630 гектаров. Мероприятия проводились на участках, включенных в реестр обследованных ранее площадей», — сообщил курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Второй этап пройдет на территориях площадью 700 гектаров. Работы уже провели в Бородинском, Луховицком, Егорьевском и Ступинском лесничествах.

Отмечается, что защитные леса обрабатывать химическими средствами запрещено, поэтому для борьбы с борщевиком применяется механический метод — окашивание. Сообщить о новых местах произрастания этого сорняка жители Подмосковья могут на портале «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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