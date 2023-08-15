Подмосковье 15 августа 2023, 13:03 Второй этап музыкального фестиваля «На одной волне» начнется в Подмосковье 19 августа Министерство культуры и туризма МО

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Музыкальный фестиваль кавер-групп «На одной волне» стартует в Подмосковье 19 августа. Творческие коллективы исполнят для слушателей известные хиты в 25 городских округах региона.

«Музыкальный фестиваль „На одной волне“ — уникальная возможность для жителей как крупных, так и небольших городских округов Подмосковья насладиться профессиональным живым исполнением музыкантов и артистов. Для нас важно показать высокий уровень проведения концертов в парках, подарить эмоции и приятные впечатления каждому зрителю», — рассказала руководитель Московской областной дирекции парков Ксения Васильева.

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Концерты фестиваля пройдут в Балашихе, Дубне, Лотошине, Серпухове, Лобне, Павловском Посаде и других муниципалитетах. Для гостей выступят коллективы «Русский бит», Why Not, «Сборище», Modus Band, «Час Пик», «ШоуROOM» и «Ну и Чо?!». Событие продлится до 2 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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