Подмосковье 06 декабря 2023, 10:29 Второй этап муниципального конкурса «Учитель года» прошел в Наро-Фоминске Unsplash

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Авторские методики представили на втором этапе муниципального конкурса «Учитель года» в Наро-Фоминске. Он прошел в актовом зале средней общеобразовательной школы № 3.

На первом этапе конкурса учителя продемонстрировали педагогическое мастерство и свои профессиональные находки. Основная задача второго этапа — представить свои уже опробованные методики. Обмен опытом проходил в формате мастер-классов.

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«Не секрет, что учитель математики не просто учит предмету, а учит смотреть на мир и рассматривать его под призмой математических формул. Поэтому в ходе мастер-класса учитель показывает то, как его предмет работает на изучение других предметов», — рассказала организатор второго этапа муниципального конкурса «Учитель года» Анна Илюхина.

Педагоги продемонстрировали нестандартные математические методы вычислений, физкультуру за партой, нейромоторику и многое другое. Все эти методики учителя сразу же отрабатывали на себе. После каждого выступления жюри задавало уточняющие вопросы.

Тритий этап конкурса «Учитель — политик» пройдет в декабре. Педагоги примут участие в круглом столе с начальником управления образования. После подведут итоги конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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