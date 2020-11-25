Второй этап модернизации подстанции завершили в Клину

Энергетики компании «Россети Московский регион» завершили второй этап модернизации подстанции «Клин» в Подмосковье. Она питает 60% городского округа и более 30 предприятий самого города с Высоковском, где работают около двух тысяч человек.

В рамках комплексной реконструкции специалисты установили две ячейки на открытом распределительном устройстве на 110 киловатт. Заявку на работу подало ОАО «РЖД», чтобы увеличить надежность электроснабжения более 10 крупных объектов Октябрьского участка РЖД. В пик сезона инфраструктурой пользуются более 50 тысяч пассажиров.

Энергетики во время первого этапа модернизации установили 10 цифровых защит, обеспечивающих безаварийную работу электрооборудования. Старые электромеханические устройства заменили на новые цифровые приборы, объединенные в комплекс. «Цифровая подстанция» имеет устройства самодиагностики электрооборудования, позволяющие выявлять дефекты на ранних стадиях. Благодаря этому удастся избежать серьезных технологических нарушений при обеспечении жителей.

Следующие этапы модернизации будут включать установку двух дополнительных силовых трансформаторов. Каждый из них будет иметь мощность 40 мегаватт. Завершить реновацию планируется в 2024 году. После этого общая мощность подстанции увеличится почти вдвое. Это позволит присоединить к электросетям новых потребителей.

Когда реконструкция подстанции «Клин» закончится, в городском округе появится цифровой энергорайон. Он будет включать в себя смежные подстанции разных классов напряжения. Управлять электросетями будут дистанционно. Всего в модернизацию планируется вложить около одного миллиарда рублей.