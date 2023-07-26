Подмосковье 26 июля 2023, 16:59 Второй этап фестиваля «Город танцует в парках» стартует в Подмосковье 12 августа АНО «МосОблПарк»

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Следующий тур нового подмосковного фестиваля «Город танцует в парках» пройдет с 12 августа по 2 сентября. Событие объединит 160 коллективов Московской области — об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

«Танцоры выступят в 16 городских округах Подмосковья. Завершится фестиваль гала-концертом, который пройдет 2 сентября в Пестовском парке Балашихи», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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В финале за звание победителей проекта «Город танцует в парках» поборются команды, которые выиграли в первом и во втором турах. Их наставниками выступят ведущие хореографы. Прямая трансляция гала-концерта пройдет в эфире телеканала «360».

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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