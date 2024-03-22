Подмосковье 22 марта 2024, 15:57 Второй этап благоустройства Парка ветеранов в Мытищах начнется в апреле пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360tv в

С началом апреля специалисты продолжат благоустройство Парка ветеранов в Мытищах. На территории создадут новые пешеходные дорожки, завершат монтаж фонтана, обновят скамейки и благоустроят новые детские игровые зоны.

В рамках работ проведут реставрацию памятника Нине Максимовне Распоповой. Также принято решение о дополнительной установке мемориала в честь героев-мытищинцев, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.

Реклама

На данный момент все необходимые материалы, игровые комплексы и элементы малой архитектуры уже приобретены. На объекте задействуют свыше 50 человек. Завершение работ и торжественное открытие парка для посетителей запланировано на 22 июня.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».