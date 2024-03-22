22 марта 2024, 15:57
Второй этап благоустройства Парка ветеранов в Мытищах начнется в апреле
С началом апреля специалисты продолжат благоустройство Парка ветеранов в Мытищах. На территории создадут новые пешеходные дорожки, завершат монтаж фонтана, обновят скамейки и благоустроят новые детские игровые зоны.
В рамках работ проведут реставрацию памятника Нине Максимовне Распоповой. Также принято решение о дополнительной установке мемориала в честь героев-мытищинцев, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.
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На данный момент все необходимые материалы, игровые комплексы и элементы малой архитектуры уже приобретены. На объекте задействуют свыше 50 человек. Завершение работ и торжественное открытие парка для посетителей запланировано на 22 июня.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
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