Подмосковье 22 декабря 2022, 19:11 Второй этап благоустройства Липовой рощи завершился в Одинцове

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В Одинцове завершили второй этап благоустройства лесопарка «Липовая роща». Работы велись в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда», сообщили в Минблагоустройства региона.

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« Лесопарк уже давно активно используется велосипедистами и лыжниками для занятий и проведения соревнований, поэтому нам важно было не нарушить характер территории и создать условия для дальнейшего пользования спортивным сообществом и жителями», – рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он уточнил, что в рамках второго этапа обустроили пешеходные и велосипедные дорожки, лыжную трассу, установили малые архитектурные формы, сделали освещение. В общем — все, чтобы можно было с комфортом заниматься спортом и гулять. Также здесь обустроили пять пешеходных и шесть лыжных мостов, которые могут быть использованы в качестве смотровых площадок.

Также в парке появилась новая входная группа со стороны Мякининского шоссе, обустроены места для отдыха. В парке нестрашно гулять и в темное время суток — здесь установили современное освещение и камеры видеонаблюдения.

Первый этап благоустройства Липовой рощи был начат еще в 2021 году, напомнил министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Центральный парк в Пушкино преобразился после благоустройства.

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