Подмосковье 04 мая 2023, 10:08 Второй детский сад построят в ЖК «Прибрежный Парк» в Домодедове ГК Самолет

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Детский сад на 150 мест построят в жилом комплексе «Прибрежный Парк» под Домодедовом. Его возведет группа «Самолет» за счет внебюджетных средств.

Как рассказали в Минжилполитики, общая площадь сада составит 2,5 тысячи квадратных метров, в нем смогут одновременно пребывать шесть групп детей. Там обустроят буфеты, раздевалки, туалетные комнаты, помещения охраны и пожарного поста, медблок, пищеблок, залы для занятий спортом и музыкой, кабинеты логопеда и психолога. Каждое помещение оборудуют мебелью, оборудованием и инвентарем.

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На территории сада обустроят прогулочную зону с теневыми навесами, спортивную и игровую площадки.

ЖК «Прибрежный Парк» находится в девяти километрах от МКАД. В нем планируют создать развитую инфраструктуру. Сейчас там строится первый детский сад, а в будущем появится школа на 1650 мест.

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