Второй день Российского интернет-форума стартовал в Подмосковье. Прямая трансляция

Стартовал второй день Российского интернет-форума (РИФ) в Подмосковье. Трансляцию продолжает «360».

Ключевые игроки рынка, представители государства, малого и среднего бизнеса, профессионалы отрасли продолжают обсуждать интернет-технологии, бизнес-процессы и тренды, а также образ жизни digital-сообщества.

Участники смогут посетить тематические секции по выбору. Среди тем дня — переход на отечественные соцсети, баланс работы и жизни в цифровом мире, digital- и performance-маркетинг, возможности маркетплейсов для малого бизнеса, угрозы цифровой среды и способы защиты данных.

Форум организует Российская ассоциация электронных коммуникаций. РИФ стартовал 18 мая в кинозале главного корпуса пансионата «Лесные дали». Последним днем форума будет 20 мая.

Данное мероприятие проходит ежегодно с 1997 года.