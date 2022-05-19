Второй день Российского интернет-форума стартовал в Подмосковье. Прямая трансляция
Начался второй день Российского интернет-форума в Подмосковье
Стартовал второй день Российского интернет-форума (РИФ) в Подмосковье. Трансляцию продолжает «360».
Ключевые игроки рынка, представители государства, малого и среднего бизнеса, профессионалы отрасли продолжают обсуждать интернет-технологии, бизнес-процессы и тренды, а также образ жизни digital-сообщества.
Участники смогут посетить тематические секции по выбору. Среди тем дня — переход на отечественные соцсети, баланс работы и жизни в цифровом мире, digital- и performance-маркетинг, возможности маркетплейсов для малого бизнеса, угрозы цифровой среды и способы защиты данных.
Форум организует Российская ассоциация электронных коммуникаций. РИФ стартовал 18 мая в кинозале главного корпуса пансионата «Лесные дали». Последним днем форума будет 20 мая.
Данное мероприятие проходит ежегодно с 1997 года.