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    19 мая 2022, 10:53

    Второй день Российского интернет-форума стартовал в Подмосковье. Прямая трансляция

    Начался второй день Российского интернет-форума в Подмосковье

    Оксана Кириллова

    Стартовал второй день Российского интернет-форума (РИФ) в Подмосковье. Трансляцию продолжает «360».

    Ключевые игроки рынка, представители государства, малого и среднего бизнеса, профессионалы отрасли продолжают обсуждать интернет-технологии, бизнес-процессы и тренды, а также образ жизни digital-сообщества.

    Участники смогут посетить тематические секции по выбору. Среди тем дня — переход на отечественные соцсети, баланс работы и жизни в цифровом мире, digital- и performance-маркетинг, возможности маркетплейсов для малого бизнеса, угрозы цифровой среды и способы защиты данных.

    Форум организует Российская ассоциация электронных коммуникаций. РИФ стартовал 18 мая в кинозале главного корпуса пансионата «Лесные дали». Последним днем форума будет 20 мая.

    Данное мероприятие проходит ежегодно с 1997 года.