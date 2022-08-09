Второй день кубка Овечкина принес победы подмосковным командам

Первые победы на турнире в Красногорске одержали мытищинский «Атлант» и подольский «Витязь».

На льду арены имени Владимира Петрова «Атлант» сошелся с казанским «Ак Барсом» (3:2), а подольский «Витязь» уверенно выиграл у «Локомотива-2004» (8:4).

В других матчах игрового дня в группе «А» ЦСКА выиграл у Уфы со счетом 10:2, а «Трактор» у «Авангарда» — 6:3. В группе «Б» юные петербуржцы из «СКА-Стрельна» обыграли гостей из Белоруссии со счетом 12:2, а в московском дерби «Спартак» и «Динамо» победу одержали «красно-белые» со счетом 6:2.

10 августа, пройдут очередные матчи группового этапа Кубка Овечкина.

10:00 Ак Барс — Авангард (основная арена);

10:00 Витязь — Юность (тренировочная арена);

12:15 Трактор — ЦСКА (основная арена);

12:15 Динамо — Локомотив-2004 (тренировочная арена);

14:30 Салават Юлаев — Атлант (основная арена);

14:30 СКА-Стрельна — Спартак (тренировочная арена).

Смотреть трансляции игр можно на ютуб-канале «Спорт-Live». С результатами игрового дня можно ознакомиться на сайте Федерации хоккея Московской области.

Вход на матчи с 8 по 12 августа свободный. 13 августа вход будет осуществляться по пригласительным билетам. Заявку на бронирование пригласительного билета необходимо направить на адрес электронной почты OviCUP2022@mail.ru.