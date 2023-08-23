Подмосковье 23 августа 2023, 13:53 Второе дыхание для дорог, школ и поликлиник: как меняется Лобня

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Лобня – городской округ с одними из самых значимых дорожных проектов в Подмосковье. Благодаря открытию первого участка Северного обхода время выезда из центра может занять от 20 до 30 минут вместо двух часов. Сегодня строят развязку на пересечении этой трассы с Дмитровским шоссе, возводят эстакаду в сторону аэропорта Шереметьево.

К сентябрю следующего года в микрорайоне Катюшки появится уникальный образовательный центр, состоящий из детского сада на 330 мест и большой школы для 2,2 тысячи учеников. Продолжается капитальный ремонт школы на Букинском шоссе.

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В прошлом году в Лобне капитально отремонтировали два рентген-кабинета: в детской поликлинике и в поликлинике № 2. В этом году обновят кабинет маммографии, рентген-комплекс установят во взрослой поликлинике № 1. Продолжается строительство поликлиники для жителей пяти микрорайонов.

Новые велосипедные и пешеходные дорожки появились в лесопарке в Лобне. Вскоре начнется благоустройство Центрального парка и парка «Киово». Там установят новые спортивные и детские площадки, предусмотрят комфортные прогулочные зоны. По просьбам жителей обновят сквер в микрорайоне Депо. Благоустроят и парк «Река времени».