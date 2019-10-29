Вторая жизнь зубной щетки. Что полезного можно сделать из использованной вещи?

Мы каждый день пользуемся вещами, которые можно не просто выбросить, а дать им вторую жизнь. Сделать это можно, отправив их в синий контейнер. Например, из старых зубных щеток тоже можно получить много чего полезного.

Источник фото: телеканал «360»

В среднем мы используем по пять зубных щеток в год. Но куда они попадают дальше? После рециклинга из них получаются кухонные зажимы для сыпучих продуктов.

Итак, если щетка попадет в синий бак, она обретет вторую жизнь на заводе по переработке.

Первым делом все щетки сортируют по цветам, а потом готовят к перерождению.

Источник фото: телеканал «360»

«Первая стадия — это отрубание головы зубной щетки. Далее мы получаем два материала — полипропилен с элостомером — он уже перерабатывается. А щетины мало, мы ее собираем и будем думать, что с ней дальше делать», — объяснил Илья Цигильницкий.

Многие думают, что переработать зубные щетки невозможно. Но это не так. И корпус, и щетина — просто разные виды пластика.

Источник фото: телеканал «360»

Ручки, оставшиеся от щеток, несут в шредер. Он измельчает пластик до мелкой крошки.

Перемолотый пластик засыпают в бункер автомата. Машине задают настройки, и она работает по ним, сначала разогревая материал, а потом охлаждая его в нужной форме. Так из одной щетки получается два зажима, известные многим хозяйкам. Мы используем их на кухне для скрепления пакетов с сыпучими продуктами.