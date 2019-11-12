Вторая жизнь вещей. Во что превращается лопата после утилизации

Выбрасывая вещи, не надо забывать, что они могут послужить еще раз, если их правильно переработать. Почему телеведущая телеканала «360» год возила сломанную лопату в своей машине? Сколько лет разлагается пластик, и как заставить его работать повторно? Об этом расскажет «360».

Ольга Лисакова — ведущая на канале «З60». Помимо новостей, Оля провела огромное количество программ с министрами и зампредами правительства Московской области на тему экологии. Таким образом, проблемы по охране природы стали для нее очень близки. Лисакова уже давно раздельно собирает мусор дома. А на своих эфирах очень эмоционально дискутирует на тему переработки мусора.

«Получается, что все, что мы сортируем, уходит в Тверь, в Калугу. А неужели, у нас в Московской области нет сил, для того, чтобы это перерабатывать?» — сказала Ольга Лисакова.

И вот уже почти год Оля Лисакова возит в машине сломанную лопату.

«Ты не поверишь. Вожу с февраля прошлого года. Как снег сошел, так и вожу. Рука не поднимается выбросить в общую мусорку. Вот не знаю, что делать. Куда пластик то девать?» — сказала Ольга Лисакова.

Конечно, странно, что Ольга, которая на экологии собаку съела, не знает куда деть пластиковые отходы. Ведь есть контейнер, куда нужно выбрасывать пластик и алюминий.

«Но здесь пластик и металл, и дерево. И мне кажется, что все сюда выбрасывать нельзя. Что делать?» — сказала Ольга Лисакова.

И Лисакова права. Металл и дерево сюда выбрасывать нельзя. Иначе будет проблема с переработкой пластмассы. Журналисты «360» отправились на завод по переработке пластика. Их встретил замдиректора завода Депнис Пятайкин.

Оказалось, что для начала лопату надо было разделить. А дальше Ольга собственноручно отправила свою лопату в пластикодробилку. После всех этапов с конвейера, как горячие пирожки, выплывают новые изделия. Например, ограждения, которые используются на праздничных мероприятиях. А еще здесь делают тележки для сада, корзинки для супермаркетов, контейнеры для грязного белья и массу других полезных вещей, которые получаются из пластиковых отходов.