Вторая жизнь вещей. Во что превращается коробка кефира после утилизации

Сейчас многие говорят об экологии и о том, что у мусора должна быть вторая жизнь. Но что конкретно происходит с той самой коробкой из-под кефира после того, как ее выкинули, мало, кто знает.

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Работа телеведущей, впрочем, как и корреспондента, не предполагает длительных обеденных перерывов. Перекус на ходу — вот и все. И это значит, что о супах-котлетах можно забыть. Очень часто телеведущие могут брать с собой для перекуса кефир. Но знают ли они, куда нужно выбрасывать из-под него упаковку?

Чтобы коробка от кефира принесла пользу, нужно выбрасывать ее в специальный синий бак. Вместе с металлом и стеклом бумага, из которой, в том числе, состоит тетрапак, отправляется на переработку.

Журналисты «360» отправились в балашихинскую деревню Полтево на завод по производству продукции из вторсырья. На заводе специалисты рассказали, что пакет из-под молока или кефира здесь выглядит уже совсем по-другому. Упаковке дают вторую жизнь.

Источник фото: телеканал «360»

Из пакета получаются гранулы. Чтобы приобрести такой вид, тетрапак проходит через два завода. На первом отделяют бумагу от полиэтилена и алюминия. На втором — промывают и гранулируют. А дальше из гранул изготавливают экоручки.