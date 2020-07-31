Вторая жизнь Ил-114. Как авиалайнер сделает доступнее полеты внутри страны

«Мы в автоматическом режиме начинаем стыковать второй опытный самолет Ил-114-300», — сказал гендиректор компании «Сухой», заместитель генерального директора ПАО ОАК Илья Тарасенко.

Технологии, разработанные российскими учеными, позволяют автоматически осуществлять стыковку отсеков, в автоматическом режиме можно собирать до 30 самолетов в год. Эти машины крайне необходимы — Владимир Путин не раз высказывался о том, что в России должен появиться региональный самолет — те, что поднимаются в воздух сейчас — устарели.

Банальная ситуация — нужно вылететь из одного областного центра в другой, но прямых рейсов нет. И вот ты маешься в аэропорту — Москвы или Санкт-Петербурга, ожидая пересадку.

«Как раз Ил-114 — это решение проблемы, перевозка людей из маленьких населенных пунктов», — подчеркивает гендиректор компании «Сухой», зам. генерального директора ПАО ОАК Илья Тарасенко.

Какие требования к региональным самолетам у капитанов — рассказал пилот-инструктор Николай Ширманов.

«Очень важен высокий уровень автоматизации, например, возможность выполнения автоматической посадки в условиях плохой видимости. Или автоматическое подключение противооблединительной системы при попадании в условия обледенения», — отметил пилот-инструктор Boeing-777 Николай Ширманов.

Автоматизация — на высоте, обещает Илья Тарасенко. Да и с непогодой Ил-114-300 справится.

Это всепогодный самолет, для крайнего севера, то есть в достаточно сложных климатических условиях он готов работать Илья Тарасенко ендиректор компании «Сухой», зам. генерального директора ПАО ОАК

Первый полет ИЛ-114-300 выполнит до конца этого года, а после сертификации запустят серийное производство. Для самолетостроительной корпорации «МиГ», которая изначально ориентирована на военную авиацию — это еще и новая бизнес-ниша, доход, а для пассажиров — возможность перемещаться внутри страны гораздо быстрее.