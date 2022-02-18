Вторая жизнь аварийных домов. Как в Подмосковье работает комплекс по переработке строительных отходов

Программа по переселению жителей Подмосковья из ветхого и аварийного жилья продолжается. Старые здания сносят, а отходы отправляют на переработку. Комплекс, который перерабатывает кирпичи, бетонные блоки и древесину, работает в городском округе Домодедово.

Больше строительный мусор не отправляют на полигоны. Все въезжающие на комплекс грузовики проходят специальный изотермический контроль. Как объяснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, так проверяют радиационный фон. Если он превышен, то машину отправляют обратно.

Все отходы в крошку измельчает специальный шредер. Он способен перемолоть даже огромные бетонные блоки. Полученные фракции направляются на ленту сортировки. Она похожа на сито, только с разным размером отверстий, чтобы отделить крупные куски от мелких.

«Влево уходит более крупная фракция, которая не попадает в отсев и в воздушный сепаратор, где уже формируется крупный технический щебень, который потом еще дорабатывается на дробильных установках. В правый аппарат уходит готовый технический щебень», — объяснил принцип работы генеральный директор компании по переработке строительных отходов Николай Белоглазов.

Сепаратор потоком воздуха отделяет легкие деревянные щепки, а магниты собирают металлические фракции. Особенность этого комплекса заключается в его мобильности. Перевести оборудование на другой участок можно в короткий срок.

«Сейчас будем думать, как привести нормативные акты, чтобы на площадке реновации можно было бы какие-то отходы сразу перерабатывать, чтобы получить готовый продукт. Это сократит издержки на перевозку», — заявил министр.

Сепаратор с помощью воздуха отделяет легкие материалы, например, древесную щепку. А мощные магниты отбирают металл.

Из разделенных фракций изготавливают щебень, который используют при закладке фундамента, обустройстве временных дорог, пешеходных зон или берегов искусственных водоемов.

Как пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, сейчас решается вопрос о том, чтобы подобное производство открыть на площадках реновации, чтобы снесенные дома сразу перерабатывать на месте и использовать для возведения нового жилья.

«Мы сейчас будем думать как привести нормативные акты, чтобы на площадке реновации можно было бы какие-то отходы перерабатывать и получать готовый продукт. Это позволит сократить издержки на перевозку», — отметил он.

Для владельцев аварийного жилья в Московской области ввели новую меру поддержки — денежный сертификат. Жителям не нужно дожидаться сноса дома, по сертификату они могут получить деньги, чтобы купить новое жилье. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Какой смысл ждать несколько лет, когда расселят неприемлемое жилье? Лучше взять сертификат и в любом уголке Подмосковья эту проблему решить быстрее», — отметил губернатор.

Он напомнил, что также в Московской области запустили программу реновации, которая должна окончательно решить вопросы ветхого жилья. Пилотными округами, где запустили программу, стали Балашиха, Пушкино, Королев и Раменский.