Вторая волна записи в первый класс стартовала в Подмосковье

В Московской области началась вторая волна записи детей в первый класс школы. С 6 июля заявление могут подать родители детей, зарегистрированных в районах, не прикрепленных к школам. С утра в среду уже было подано больше пяти тысяч заявлений.

«Получение услуги в электронном виде позволяет родителям в удобное время и из любой точки мира записать ребенка в первый класс. Заявление подается полностью в „цифре“. Не надо тратить время на предоставление оригиналов документов. Мы знаем, как дорога каждая минута, проведенная с семьей», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Надежда Куртяник.

Записать ребенка в первый класс могут родители или его законные представители. Когда подается электронное заявление, сначала нужно выбрать ту школу, в которой остались свободные места. На втором шаге система сама проинформирует о наличии свободных мест и зарезервирует одно из них в выбранной школе. Система фиксирует, когда именно было подано заявление, это нужно для принятия решения о зачислении.

В целом решение о принятии ребенка на обучение в первый класс принимается в течение пяти рабочих дней. Уведомление приходит на электронную почту. Услуга «Запись в школу» доступна на региональном портале, в разделе «Образование» — «Образование детям». С начала первой волны уже было подано больше 120 тысяч заявлений о поступлении в первый класс.