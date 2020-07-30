Вторая волна не накроет. Подмосковье подготовилось к сезону простуд
Койки про запас
Осенью и зимой люди чаще заражаются респираторными инфекциями, к которым относится и коронавирус нового типа. Но система здравоохранения Подмосковья готова к возможному росту заболеваемости. В больницах области достаточно свободных коек, специалисты окажут необходимую помощь всем, кто в этом нуждается. На плановом лечении это тоже никак не отразится.
У нас готова система здравоохранения. Причем сложность заключается в том, что должна быть регулярная работа: все операции, мероприятия, связанные с поликлиническим звеном, нельзя отменять. Но под COVID-19 мы зарезервировали порядка шести тысяч коек. Они все оборудованы необходимыми аппаратами ИВЛ, кислородом. Мы очень надеемся, что они не пригодятся, но такая норма пока остаетсяАндрей Воробьев.
Губернатор отметил, что не прекращается и производство лекарств. Некоторые препараты, которые делают в области, можно даже экспортировать. Кроме того, область готовится начать делать прививки от коронавируса.
«Препараты, которые производятся у нас в Подмосковье, даже имеют экспортный потенциал, что очень приятно. На совещании с президентом было сказано о завершении разработки вакцины Институтом Гамалеи. В августе должна пройти регистрация, и мы получим дополнительную возможность начать прививать от COVID-19. Еще одна прививка будет готова в октябре, это уже вакцина „Вектор“. Все это имеет для нас принципиальное значение», — заявил он.
На прививку по приглашению
Тема вакцинации является для Московской области приоритетной. Обычно осенью от гриппа прививается порядка 45-47% всего населения. Но в этом году Андрей Воробьев призвал серьезно отнестись к этому вопросу и пройти процедуру.
«Я очень надеюсь, что второй волны не будет. Не только я, мы все надеемся, что второй волны удастся избежать. Я еще раз могу подчеркнуть, что меры предосторожности, дезинфекции, маски, я думаю, войдут в нашу жизнь, если не навсегда, то очень надолго. Наш министр здравоохранения вместе с главными врачами готовит в каждом городе весь комплекс медицинских услуг», — заключил глава Подмосковья.
Цикл прививок от гриппа начнется уже в сентябре. Как сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, к 18 августа в достаточном количестве будут закуплены все вакцины. Каждый житель региона получит персональное приглашение. Сама процедура остается бесплатной.
«Вакцинация будет происходить в поликлинике. Мы будем всех приглашать по электронной почте — у нас есть адреса всех жителей, которые прикреплены к нашим поликлиникам. Поэтому всем, как только начнется плановая вакцинация, будет направлено приглашение, чтобы они записались на вакцинирование. Через электронную запись, как обычно, можно будет получить талончик», — отметила Стригункова.
Ранее сообщалось, что вторая волна короновирусной инфекции может прийти в Россию уже осенью. Однако некоторые эксперты считают ее менее опасной.