Вторая волна не накроет. Подмосковье подготовилось к сезону простуд

Возможная вторая волна коронавируса не застанет Подмосковье врасплох. Несмотря на снятие ряда ограничений и расформирование госпиталей, регион готов к всплеску заболеваемости, если такой случится. Об этом в эфире канала «360» рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Койки про запас

Осенью и зимой люди чаще заражаются респираторными инфекциями, к которым относится и коронавирус нового типа. Но система здравоохранения Подмосковья готова к возможному росту заболеваемости. В больницах области достаточно свободных коек, специалисты окажут необходимую помощь всем, кто в этом нуждается. На плановом лечении это тоже никак не отразится.

У нас готова система здравоохранения. Причем сложность заключается в том, что должна быть регулярная работа: все операции, мероприятия, связанные с поликлиническим звеном, нельзя отменять. Но под COVID-19 мы зарезервировали порядка шести тысяч коек. Они все оборудованы необходимыми аппаратами ИВЛ, кислородом. Мы очень надеемся, что они не пригодятся, но такая норма пока остается Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что не прекращается и производство лекарств. Некоторые препараты, которые делают в области, можно даже экспортировать. Кроме того, область готовится начать делать прививки от коронавируса.

«Препараты, которые производятся у нас в Подмосковье, даже имеют экспортный потенциал, что очень приятно. На совещании с президентом было сказано о завершении разработки вакцины Институтом Гамалеи. В августе должна пройти регистрация, и мы получим дополнительную возможность начать прививать от COVID-19. Еще одна прививка будет готова в октябре, это уже вакцина „Вектор“. Все это имеет для нас принципиальное значение», — заявил он.

На прививку по приглашению

Тема вакцинации является для Московской области приоритетной. Обычно осенью от гриппа прививается порядка 45-47% всего населения. Но в этом году Андрей Воробьев призвал серьезно отнестись к этому вопросу и пройти процедуру.

«Я очень надеюсь, что второй волны не будет. Не только я, мы все надеемся, что второй волны удастся избежать. Я еще раз могу подчеркнуть, что меры предосторожности, дезинфекции, маски, я думаю, войдут в нашу жизнь, если не навсегда, то очень надолго. Наш министр здравоохранения вместе с главными врачами готовит в каждом городе весь комплекс медицинских услуг», — заключил глава Подмосковья.

Цикл прививок от гриппа начнется уже в сентябре. Как сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, к 18 августа в достаточном количестве будут закуплены все вакцины. Каждый житель региона получит персональное приглашение. Сама процедура остается бесплатной.

«Вакцинация будет происходить в поликлинике. Мы будем всех приглашать по электронной почте — у нас есть адреса всех жителей, которые прикреплены к нашим поликлиникам. Поэтому всем, как только начнется плановая вакцинация, будет направлено приглашение, чтобы они записались на вакцинирование. Через электронную запись, как обычно, можно будет получить талончик», — отметила Стригункова.

Ранее сообщалось, что вторая волна короновирусной инфекции может прийти в Россию уже осенью. Однако некоторые эксперты считают ее менее опасной.