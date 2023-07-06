Подмосковье 06 июля 2023, 14:17 Вторая смена началась в школьных лагерях Подмосковья МБОУ СОШ №12

Читать 360tv в

Вторая смена началась в школьных лагерях Подмосковья. Дети смогут отдохнуть в 86 организациях с дневным пребыванием.

Как рассказали в Министерстве образования Подмосковья, за 21 день в лагерях отдохнут почти пять тысяч человек. Многие из них будут тематическими. Так, в прошлом году смены были посвящены спорту, патриотизму, краеведению, экологии и так далее. В этом году к ним добавятся театральная и связанная с медиа тема.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».