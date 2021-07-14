Вторая смена молодежного форума «Территория смыслов» началась в Подмосковье

Для участников молодежного образовательного форума «Территория смыслов» в Подмосковье стартовала вторая смена. Ее назвали «Россия — страна возможностей». Там собрались победители грантовых конкурсов и молодые учителя.

Источник фото: сайт АНО «Россия — страна возможностей»

На второй смене форума, который проходит в Солнечногорске, встретились 350 человек. Еще сотни участников подключаются онлайн.

На открытии всех поприветствовал заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров.

„Территория смыслов“ меняется, потому что мы делаем этот форум вместе с вами. Происходит процесс сотворчества Григорий Гуров.

А генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что новая смена — это не только шанс получить новые знания и навыки.

«Это возможность для всех вас познакомиться и пообщаться с победителями конкурсов и руководителями проектов нашей платформы, а также представителями ведомств или крупных компаний. Вы сможете задать им все интересующие вопросы, узнать их истории успеха и лайфхаки», — объяснил Комиссаров.

Форум будет состоять из пяти разных смен, во время которых участники присоединятся к деловым играм, сессиям, мастер-классам. В конце всех ждет главное событие — защита личных проектов.

Самим сменам дали названия: «Голос поколения», «Россия — страна возможностей», «Работать в России», «Политика: новые вызовы», «Служение Отечеству». Форум завершится 12 августа.

История «Территории смыслов» началась в 2015-м. Проводили форум сначала во Владимирской области, а два года назад он переехал в Солнечногорск.