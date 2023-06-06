Подмосковье 06 июня 2023, 14:12 Вторую очередь жилого комплекса «Заречье Парк» построили в Одинцове Группа "Самолет"

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Корпус № 2.1 жилого комплекса «Заречье Парк» введен в эксплуатацию, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области. Первую очередь объекта сдали в прошлом году, полностью комплекс планируют достроить в 2025 году.

В доме второй очереди ЖК «Заречье Парк» оборудовано 528 квартир общей площадью более 25 тысяч квадратных метров. Также в постройке расположены кладовые и коммерческие помещения, в том числе и на цокольных уровнях.

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Концепция жилого комплекса напоминает архитектуру Нидерландов, максимальная высота домов — 9 этажей. Во дворах установят места для отдыха, детские и спортивные площадки. Парковочные места расположены за пределами придомовых территорий, въезд во двор доступен только для спецтехники.

Кроме того, для жителей «Заречье Парка» возведут поликлинику на 300 посещений в день, школу для 600 учеников и детский сад на 210 мест. Внутри комплекса будут также расположены различные торговые, социальные и культурно-развлекательные учреждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно завершить оба этапа расселения аварийных домов. Первый закончится уже в 2023 году, а после начнется второй.

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