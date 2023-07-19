Подмосковье 19 июля 2023, 16:51 Вторая игра серии «Кубка футбольных мам» пройдет в Красногорске 23 июля Фото: Сообщество "Футбольные мамы"

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Второй этап турнира «Кубок футбольных мам» пройдет в Красногорске 23 июля. На нем встретятся сборные Москвы, Зеленограда, Ельца, Брянска, Рязани и подмосковных городов.

На соревнованиях выступит сборная футбольных мам Московской области, а также команда из Красногорска «Зоркий» двумя составами. Ранее коллективы заняли призовые места на первом турнире, который прошел в Реутове в апреле.

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На матче будет работать профессиональный ведущий — диджей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. До конца года такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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