Встроенную поликлинику возвели в городском округе Дзержинский

Нестандартную поликлинику построили в микрорайоне 4А городского округа Дзержинский. Об этом сообщило Министерство жилищной политики Московской области.

Встроенную поликлинику создали в ЖК«К-4». Помещение рассчитано на 100 посещений в смену. Всего в поликлинике предусмотрено два этажа. Лечебницу построили в рамках договора о комплексном развитии территории за счет внебюджетных источников финансирования. Застройщиком выступило ООО ХСТФ «ФОБОС».

Площадь социального объекта — более 1700 квадратных метров. Внутри предусмотрены кабинеты врачей общей практики, стоматология с отдельным входом, центр реабилитации для людей с ограниченными возможностями.

Источник фото: Министерство жилищной политики Московской области

Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на ввод в эксплуатацию.

В будущем помимо этой лечебнице в ЖК «К-4» построят два детских сада на 480 мест, начальную школу на 500 мест, среднюю школу на 1000 мест. Кроме того, в жилом комплексе появится еще одна встроенная поликлиника на 50 посещений в смену.