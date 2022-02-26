Встретили как родных. Беженцев из Донбасса разместили в детском лагере Зарайска

На территории детского оздоровительного лагеря «Осетр» в подмосковном Зарайске размещают людей, эвакуированных из Донбасса. Здесь уже 80 человек, в основном это женщины и дети.

Семьи обеспечили всем необходимым. Местные предприниматели и неравнодушные жители собрали средства личной гигиены, памперсы, одежду.

Лагерь посетил депутат Государственной думы Никита Чаплин. Малыши обрадовались подаркам — игрушкам и наборам для творчества. А взрослые смогли задать насущные вопросы.

«Наша задача как власти — решить все вопросы. Мы должны обеспечить детский сад, школу — уже сегодня это сделано. Мы провели и по ковиду тестирование, определили, кто болеет», — отметил Никита Чаплин.

Одну из комнат в лагере занимает жительница города Кировское в Донецкой области Валентина Якименко вместе с четырьмя детьми.

Женщина решилась покинуть родной город, когда стало ясно, что обстрелы в ближайшее время не закончатся.

«Меня муж вместе со своей мамой, можно сказать, силком выпихнули. Говорят: езжай, спасай детей, чтобы они этого не видели», — призналась она.

Эвакуированным жителям помогают оформить документы. С детьми и взрослыми работают психологи. Вдали от дома людям тяжело, но все же они не падают духом. Некоторые даже интересуются экскурсиями.

Глава городского округа Виктор Петрущенко пообещал организовать для беженцев культурную программу.

«Наш город богат историей, у нас есть музеи, мы экскурсии обязательно устроим. А еще мы недавно отремонтировали городскую баню. Люди даже начали шутить: жалко, что мы веник не взяли. Веники мы им дадим и раз в неделю организуем бесплатную поездку туда», — сообщил Петрущенко.

В Зарайске готовы принять еще 20 эвакуированных жителей Донбасса. Свободные корпуса в лагере есть.

Во многих городах Московской области организуют гуманитарную помощь для беженцев. Губернатор Андрей Воробьев поручил опросить людей, чтобы узнать, в чем они еще нуждаются.