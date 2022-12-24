Подмосковье 24 декабря 2022, 18:40 Встречу с легендарной хоккейной командой «НАШИ» провели для школьников в Звездном Городке

Читать 360tv в

Игроки хоккейной команды «НАШИ» поздравили школьников с наступающим Новым годом в Звездном Городке. Они вышли на сцену Дома космонавтов в разгар праздничного представления. Ребята узнали не только об истории команды, но и вместе с Дедом Морозом и сказочными героями могли выучить «Кричалку».

Реклама

Капитан хоккейной команды Максим Ястребов отметил важность таких встреч с молодежью.

«Это просто необходимо, чтобы это было, если мы хотим достигать каких-то высот и вершин. Неважно, в любительском или профессиональном спорте. Главное, чтобы люди понимали, для чего и зачем они этим занимаются, вели здоровый образ жизни», — отметил Максим Ястребов.

Легендарная хоккейная команда «НАШИ» состояла из космонавтов 1-го отряда, ее капитаном был Юрий Гагарин. В 2015 году команда была воссоздана при поддержке Героя России, летчика-космонавта Российской Федерации Юрия Лончакова и легендарного советского хоккеиста Виктора Шалимова. Команда «НАШИ» - участник всероссийских хоккейных фестивалей Ночной хоккейной лиги в Сочи, обладатель Кубка Большого шлема 2016, бронзовый призер Кубка Большого шлема 2017.

«Я уверен в одном, что самое главное — это быть личным примером. Ребятам можно очень долго рассказывать и объяснять, как хорошо и как себя вести. А можно просто воспитывать себя и таким образом быть примером для них», — сказал глава г. о. Звездный городок Евгений Баришевский.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новогодней акции для детей Донбасса, Херсона и Запорожья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».